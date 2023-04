PSG : Il propose un projet au Qatar pour la révolution

La rédaction

Toujours en tête du championnat de France, le PSG vise le 11ème titre de champion de son histoire. Malgré ce possible record, la saison des Parisiens reste décevante, alors que plusieurs polémiques secouent la capitale. Pour certains, le PSG doit absolument revoir sa structure et son fonctionnement, et cela passe par un amour du club.

Cette année encore, le constat a été le même au PSG. Entre le manque de compétitivité, les polémiques médiatiques, ou encore les blessures à répétitions de certains cadres, l’état d’esprit régnant à Paris a une nouvelle fois été pointé du doigt. Pourtant, le club parisien assurait l’été dernier, par l’intermédiaire de son président Nasser Al-Khelaïfi, vouloir entamer une « révolution » dans sa manière de fonctionner…

Jérôme Rothen réclame une véritable identification du PSG

Dans son émission Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen a tenté de proposer une solution aux maux parisiens : « Il y a l'identification au club. Pour moi, c'est essentiel de mettre dans l'encadrement du club des gens qui aiment le PSG et qui connaissent la réalité de ce club pour le transmettre aux joueurs » , affirme l’ancien milieu de terrain passé par le club parisien entre 2004 et 2010.

