«Joueur médiocre», un attaquant du PSG prend très cher

Auteur d’une première saison très décevante avec le PSG, Hugo Ekitike, 20 ans seulement, ne désespère pas. Le joueur passé par le Stade de Reims souhaite réellement s’imposer à Paris, tandis que le club lui, cherche une porte de sortie pour son attaquant. Mais pour beaucoup, Hugo Ekitike a tout de l’erreur de casting au PSG.

Auteur de 4 petits buts cette saison toute compétition confondue, Hugo Ekitike n’a clairement pas réussi à réellement s’adapter aux exigences du club parisien. Pire, le PSG semble désormais contraint de déclencher la clause présente dans le contrat de l’attaquant. Cette option d’achat de 35 M€ devient automatiquement obligatoire si les Parisiens terminent la saison dans les 2 premières places de Ligue 1.

PSG : Il se fait virer sans être au courant ? https://t.co/KV1D4HqD52 pic.twitter.com/2VPGoLeQrM — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

Ekitike « n’aurait jamais dû venir » au PSG selon Rothen

Dans son émission Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen,a évoqué la situation d’Hugo Ekitike, et livre un terrible constat : « Ekitike ? Le prix du transfert, le prix du salaire, le mec n'aurait jamais dû venir. Aujourd'hui, il est dans le confort et il a du mal. Ce n'est pas devenu un joueur médiocre en l'espace de quelques mois, mais il n'est pas fait pour le PSG, il est trop jeune. Il fallait peut-être une étape intermédiaire. Mais ça, il fallait le sentir » .

Hugo Ekitike : Une épine dans le pied du mercato parisien