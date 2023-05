PSG : Il l'annonce en direct, la révolution dépend de cette star

Axel Cornic

Alors que Christophe Galtier est annoncé sur le départ, plusieurs gros noms sont évoqués au Paris Saint-Germain pour le remplacer. C’est le cas de José Mourinho, qui serait la grande priorité d’un Luis Campos qui a déjà travaillé avec lui par le passé. Et s’il n’est pas encore arrivé, le technicien de l’AS Roma semble déjà séduire en France.

L’échec de Christophe Galtier pourrait être synonyme de départ, même si nous vous avons annoncé sur le10sport.com qu’il garde la confiance de ses dirigeants pour le moment. Ainsi, les noms des possibles candidats à sa succession se suivent depuis quelques semaines et il y en a qui semble particulièrement plaire du côté du PSG.

José Mourinho, la priorité du PSG ?

Il s’agit de José Mourinho, qui d’après les informations de RMC Sport serait la grande priorité de Luis Campos. Il faut dire que les deux sont proches et ont déjà travaillé ensemble par le passé. Il reste toutefois encore un an de contrat à Mourinho avec l’AS Roma et si la presse italienne parle d’une rupture depuis quelques jours, un départ reste pour le moment compliqué même si une rencontre est prévue avec les dirigeants en fin de saison.

« Les joueurs ne s'endormiront pas avec Mourinho »