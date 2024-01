PSG : Il fixe une grande condition pour ce buteur

Jean de Teyssière

Arrivé cet été au PSG contre la somme de 80M€, Gonçalo Ramos peine à se faire une place en attaque. Barré par les bonnes performances de Kylian Mbappé au poste de numéro 9, le Portugais est cantonné à un rôle de joker. Mais surtout, un violent virus l'a touché cet hiver, lui faisant manquer deux matchs et plusieurs dizaines de jours d'entraînements. Inquiétant à six mois de l'Euro 2024 ? Non, pour les suiveurs du joueur portugais.

Le calvaire de Gonçalo Ramos a pris fin. L'attaquant portugais du PSG a été victime d'une violente gastro-entérite qui lui a fait perdre plusieurs kilos et beaucoup de masse musculaire. De retour à son poids de forme, l'ancien joueur de Benfica doit désormais essayer de retrouver une place dans le onze du départ du PSG puisqu'en ligne de mire se trouve l'Euro 2024, qui se disputera en Allemagne.

«S’il continue à jouer comme il le fait avec le PSG je pense qu’il sera présent à l’Euro»

La place de Gonçalo Ramos est-elle remise en question au sein de la sélection portugaise ? Depuis la prise de fonction de Roberto Martinez, l'attaquant du PSG a toujours été sélectionné. Le journaliste portugais de O Jogo, Francisco Sebe, explique, dans les colonnes du Parisien que : « S’il continue à jouer comme il le fait avec le PSG, en étant titulaire lors des matchs de Coupe et à gratter des minutes en Ligue 1, je pense qu’il sera présent à l’Euro, sans aucun doute. Le sélectionneur Martinez aime ce qu’il apporte au jeu portugais. »

«Il n’y a pas beaucoup de choses négatives à lui reprocher»