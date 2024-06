PSG : Il confirme les soirées en boîte de nuit !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Souvent pointé du doigt pour son hygiène de vie durant ses neuf saisons passées au PSG, Layvin Kurzawa a évoqué le sujet. Et le latéral gauche de 31 ans, désormais libre sur le marché des transferts, reconnaît avoir eu certains manquements au cours de son passage au Parc des Princes avec quelques soirées au restaurant et en boîte de nuit.

Depuis le début de l’ère QSI au PSG, certains observateurs reprochent à la direction du club francilien un manque certain d’autorité auprès des joueurs. L’hygiène de vie d’un certain nombre d’éléments a en effet été pointée du doigt depuis 2011, et ce fut notamment le cas pour Layvin Kurzawa.

Fin d’histoire au PSG pour Kurzawa

Le latéral gauche de 31 ans, qui vient d’arriver en fin de contrat avec le PSG, a vu son temps de jeu fondre au fil des années alors qu’il était pourtant perçu comme un grand espoir du football français à son arrivée en 2015. D’ailleurs, dans un entretien accordé à L’EQUIPE , Kurzawa reconnaît avoir parfois abusé des sorties et des boîtes de nuit parisiennes.

« J'allais pas mal au restaurant, en boîte... »