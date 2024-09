PSG : Il annonce du lourd après le départ de Mbappé

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour s'engager en faveur du Real Madrid. Alors que son ancien numéro 7 inscrivait 40 buts par saison, le club parisien a décidé de miser sur un collectif fort à partir de cette saison. Et à en croire Dominique Sévérac, cette stratégie va porter ses fruits.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air cet été. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Le PSG veut miser sur un collectif fort après Mbappé

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a décidé de miser sur un collectif fort pour oublier Kylian Mbappé, refusant de recruter une nouvelle star. Un plan qui va payer d'après Dominique Sévérac. Alors que Kylian Mbappé a un ratio de 40 réalisations par saison, le journaliste du Parisien estime que les autres attaquants du PSG vont pouvoir inscrire autant de buts à eux tous.

«Il va marquer des buts»

« Qu’est-ce qui permet de penser à ce jour que la théorie du 4x10 qui va remplacer 1x40 sera opérante ? Évidemment je parle du nombre de but et de sa répartition. Cette théorie, qui commence déjà à montrer sa fiabilité sur les premières journées de championnat, existe parce que Paris produit du jeu, beaucoup de jeu. Inévitablement, il va marquer des buts. Encore une fois, il n'y avait pas d'attaquant à 40 buts disponibles sur le marché cet été et compatibles avec les idées de Luis Enrique. Et encore une fois, Gonçalo Ramos peut être celui-là », a jugé Dominique Sévérac lors d'une série de questions-réponses avec des internautes ce jeudi après-midi. Reste à savoir si le PSG sera finalement aussi prolifique sans Kylian Mbappé.