PSG : «Il a les nerfs», l'énorme craquage de cette superstar !

PSG : Stambouli balance sur Ibrahimovic
Ayant tous les deux quitté le PSG lors de l'été 2016, Benjamin Stambouli et Zlatan Ibrahimovic ont défendu les mêmes couleurs pendant près d'un an. Durant cette cohabitation, l'actuel pensionnaire du FC Metz a vu la vedette de 44 ans s'emporter à plusieurs reprises, et ce, à l'entrainement.
«Il pourrit les gardiens»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Benjamin Stambouli a expliqué à sa manière à quel point Zlatan Ibrahimovic était mauvais perdant. « Zlatan Ibrahimovic ? L'exigence envers lui-même et les autres (m'a impressionné). Tu fais un exercice en deux touches devant le but et si ce n'est pas lui qui a mis le plus de buts, il pourrit les gardiens, mais en mode mi-rigolo, mi-Ibra. Car il a les nerfs de ne pas avoir gagné », a confié le numéro 21 du FC Metz. Pour rappel, Zlatan Ibrahimovic a intégré l'organigramme de l'AC Milan après avoir pris sa retraite sportive lors de l'été 2023.