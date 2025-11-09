PSG : «Il a les nerfs», l'énorme craquage de cette superstar !

Amadou Diawara

Benjamin Stambouli a évolué pendant près d'un an avec Zlatan Ibrahimovic, et ce, au PSG. Lors de cette cohabitation, le milieu de terrain français a pu voir l'ex-international suédois se mettre en colère à plusieurs reprises aux entrainements, et ce, parce qu'il voulait toujours être le meilleur.

Lorsqu'il a signé au PSG, Benjamin Stambouli a pu voir Zlatan Ibrahimovic à l'oeuvre. En effet, le géant suédois était déjà là quand le milieu de terrain de 35 ans a posé ses valises à Paris le 21 juillet 2015.

