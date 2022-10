Foot - PSG

PSG : Icardi déjà remplacé par Wanda Nara, il sort du silence

Publié le 29 octobre 2022 à 14h30

Thibault Morlain

Le désormais ex-couple Mauro Icardi-Wanda Nara n’en finit plus de faire parler. En effet, depuis plusieurs jours maintenant, leur divorce fait les gros titres de la presse, notamment en Argentine. D’ailleurs, il semble que Wanda Nara n’a pas perdu de temps pour retrouver quelqu’un. L’ex-femme d’Icardi est déjà en couple avec le rappeur L-Gante, qui s’est exprimé sur ce sujet.

Malgré son départ du PSG pour Galatasaray, Mauro Icardi est rattrapé par l’extra-sportif. En effet, le buteur argentin doit faire avec ses problèmes conjugaux. Ainsi, aujourd’hui, il n’est plus avec Wanda Nara. Le divorce a été demandé et cette affaire n’en finit plus de faire parler. En Argentine, cela fait d’ailleurs les Unes de la presse. Et pour ne rien arranger, Icardi voit déjà Wanda Nara refaire sa vie avec un autre homme puisqu’il est en couple avec L-Gante, un rappeur argentin.

« On s’est connu avec le temps »

Et pour Los Ángeles de la mañana , L-Gante est sorti du silence sur sa relation avec Wanda Nara. Il a alors expliqué comment tout avait commencé, confiant : « Nous étions deux personnes qui ne se connaissaient pas. On s’est connu avec le temps. Tout a commencé avec des discussions sur la musique ».



« Je suis tombé amoureux du coeur et de l’âme. C’est une bonne personne. J’ai été surpris par sa simplicité. Je l’ai remarqué dans le naturel de la façon dont nous nous entendons, même si les gens nous pensent différents sur les réseaux sociaux. (…) Vous ne pouvez pas dire beaucoup d’une personne avec qui vous êtes depuis un mois. Nous avons passé plusieurs moments. Je ne pense pas que des problèmes devraient apparaitre. Laissez-moi faire l’histoire et je vous dirai », a-t-il poursuivi à propos de Wanda Nara.

« Elle s’occupe de ses affaires avec son ex-partenaire »