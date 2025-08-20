PSG : Hakimi plus fort que Dembélé, l’annonce piquante de Domenech !

Le 22 septembre prochain, on connaitra l’identité du Ballon d’Or 2025. Alors qu’Ousmane Dembélé fait aujourd’hui figure de grand favori, du côté du PSG, Achraf Hakimi a également estimé mériter cette récompense. Et voilà que le Marocain peut compter sur le soutien de Raymond Domenech, qui le place au-dessus du numéro 10 parisien.
« Je pense que je mérite aussi ». Achraf Hakimi ne s’est pas caché, il prétend lui aussi au Ballon d’Or. Une déclaration qui a fait des vagues au PSG, où on s’était rangé du côté d’Ousmane Dembélé. Le Marocain entend donc faire de l’ombre à son coéquipier parisien, il faut dire que Hakimi a de gros arguments de son côté.
« Pimentons un peu les choses… »
D’ailleurs, Raymond Domenech n’hésiterait pas à donner le Ballon d’Or à Achraf Hakimi plutôt qu’à Ousmane Dembélé. En effet, pour la Gazzetta dello Sport, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a expliqué : « A qui je donne le Ballon d’Or ? Pimentons un peu les choses : Hakimi. Dembélé le mérite certainement, mais il ne s'est réveillé qu'en janvier, avec le match contre City ».
« Ce que Dembélé n'a pas fait »
« Hakimi, en revanche, a fait une saison solide. Et en tant que défenseur, il a marqué des buts importants, en quarts de finale de la Ligue des champions, en demi-finale et en finale. Ce que Dembélé n'a pas fait », a ensuite ajouté Raymond Domenech.