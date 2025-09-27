PSG - Hakimi : Le coup de fil surprise de Zinedine Zidane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2017, un certain Achraf Hakimi fait ses grands débuts en professionnel, c'était avec le Real Madrid. Huit ans plus tard et alors que le joueur du PSG est devenu une référence à son poste, il révèle le coup de fil que lui a passé Zinedine Zidane pour lui annonce sa convocation dans le groupe professionnel.

Lancé en professionnel en 2017 avec le Real Madrid, Achraf Hakimi a fait ses grands débuts grâce à un certain Zinedine Zidane. Le technicien français a effectivement été le premier à déceler le talent de l'actuel joueur du PSG au plus haut niveau. Très reconnaissant envers le Ballon d'Or 1998, Achraf Hakimi se souvient d'ailleurs de l'appel de Zizou.

Hakimi raconte l'appel de Zidane « J’avais déjà fait la préparation de la saison avec l’équipe première. Carvajal a eu un souci au cœur, c’était un moment difficile. Zidane m’a appelé, il m’a demandé où j’étais. J’étais à la maison. Il m’a dit de me reposer, car j’étais convoqué le lendemain pour jouer. J’avais 18 ans, c’était une grande joie pour moi de pouvoir jouer. C’était une fierté, j’ai appelé mes parents. C’était un rêve qui devient réalité », lâche-t-il dans une interview accordée à Clique TV sur Canal+, avant de poursuivre.