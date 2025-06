PSG : Grosse surprise avec le Qatar !

Après des années à courir après et des nombreux échecs, le Paris Saint-Germain a enfin décroché la première Ligue des Champions de son histoire, en battant l’Inter en finale (5-0). Une grande fierté pour le président Nasser Al-Khelaïfi, qui peut enfin profiter du succès de son équipe.

C’est terminé, il y a enfin une deuxième Ligue des Champions en France. Après celle de l’ OM en 1993, le PSG a remporté la Coupe aux grandes oreilles avec un large succès sur l’ Inter . Et depuis la fête ne s’est pas arrêtée, avec les Parisiens qui peuvent enfin profiter après avoir longtemps broyé du noir.

Evidemment, il y en a un qui était aux anges après ce succès et c’est Nasser Al-Khelaïfi . « Ces derniers jours resteront gravés comme un jalon majeur dans l’histoire du Paris Saint-Germain » a notamment déclaré le président du PSG . « C'est l’aboutissement collectif d’un travail acharné, de l’engagement, de la passion et de l’unité de toute la famille du Paris Saint-Germain ».

Al-Khelaïfi s’envole avec la Ligue des Champions

Et ce n’est pas aujourd’hui qu’il va arrêter de célébrer ! On a en effet pu voir Nasser Al-Khelaïfi aux côtés de l’équipe tout au long des festivités, comme lors de la parade sur les Champs-Elysées. Mais cette fois-ci, il a plutôt profité d’un moment tout seul avec le trophée ! Dans des images qui fleurissent sur les réseaux sociaux, on peut en effet voir le président du PSG en tenue traditionnelle au Qatar, avec la Ligue des Champions dans les mains.