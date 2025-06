Hanouna - Al-Khelaïfi : Le règlement de comptes en direct !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la tête de l'émission « On marche sur la tête » sur Europe 1, Cyril Hanouna a appelé Nasser Al-Khelaïfi en direct afin qu'il puisse réagir à la victoire du PSG en finale de Ligue des champions samedi soir. L'animateur a profité de l'occasion pour rendre hommage au dirigeant qatari, dont il est très proche.

« Tu as toujours cru en notre projet »

Malgré ses occupations, le dirigeant du PSG a répondu à l’appel d’Hanouna, et a même tenu à le remercier pour son soutien. « Tu as toujours cru en notre projet. Je veux te remercier publiquement. Car on a besoin de toi dans les médias français » a déclaré Al-Khelaïfi.