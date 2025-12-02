PSG : Grosse frayeur à l'OM, Pierre Ménès balance !

Alors que le PSG a perdu à Monaco ce samedi après-midi, l'OM avait une occasion en or de prendre la tête de la Ligue 1 dans la soirée. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi ont été tenus en échec par le Toulouse FC au Vélodrome. D'après Pierre Ménès, la bande à Mason Greenwood a perdu ses moyens face à cet enjeu de devenir leader du championnat de France.
Pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1, le PSG avait la lourde tâche de se déplacer sur la pelouse de l'AS Monaco. Malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils se sont inclinés au stade Louis II (1-0) ce samedi après-midi.
L'OM laisse passer sa chance d'être leader de L1
Opposé au Toulouse FC ce samedi soir, l'OM avait la possibilité de prendre la tête de la Ligue 1 en cas de victoire. Toutefois, la bande à Mason Greenwood a été tenus en échec au Vélodrome (2-2). Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a affirmé que les joueurs de l'OM avaient tremblé à cause de l'enjeu.
«Il y a peut-être un petit peu de peur de gagner»
« Comment expliquer la contre-performance de l'OM face à Toulouse au Vélodrome ? Est-ce mental, la pression, la peur de gagner et d'être premier, l'enchainement des matchs ou les choix de Roberto de Zerbi ? C'est un petit peu tout ça. Il y a un problème mental, il y a de la pression, il y a peut-être un petit peu de peur de gagner, il y a l'enchainement des matchs qui est indéniable, et il y a aussi les choix de De Zerbi, qui a une nouvelle fois tripatouillé son milieu de terrain. Pourtant, il avait si bien fonctionné contre Newcastle. (Arthur) Vermeeren n'a pas joué contre Toulouse, c'est une erreur. Il y a des errances défensives. C'est vrai que c'est assez hallucinant d'encaisser un but à la dernière seconde des arrêts de jeu sur une touche. Un coup de tête sur une touche, c'est quand même quasiment du jamais vu en Ligue 1 quoi », a déclaré Pierre Ménès via Face à Pierrot.