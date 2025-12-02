PSG : Grosse frayeur à l'OM, Pierre Ménès balance !

Amadou Diawara

Alors que le PSG a perdu à Monaco ce samedi après-midi, l'OM avait une occasion en or de prendre la tête de la Ligue 1 dans la soirée. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi ont été tenus en échec par le Toulouse FC au Vélodrome. D'après Pierre Ménès, la bande à Mason Greenwood a perdu ses moyens face à cet enjeu de devenir leader du championnat de France.

Pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1, le PSG avait la lourde tâche de se déplacer sur la pelouse de l'AS Monaco. Malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils se sont inclinés au stade Louis II (1-0) ce samedi après-midi.

L'OM laisse passer sa chance d'être leader de L1 Opposé au Toulouse FC ce samedi soir, l'OM avait la possibilité de prendre la tête de la Ligue 1 en cas de victoire. Toutefois, la bande à Mason Greenwood a été tenus en échec au Vélodrome (2-2). Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a affirmé que les joueurs de l'OM avaient tremblé à cause de l'enjeu.