PSG : Grande décision après le départ de Mbappé !

Après le départ de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi a pris d'autant plus de poids au sein du vestiaire du PSG. En effet, les joueurs de Luis Enrique ont décidé de nommer le Marocain vice-capitaine. Achraf Hakimi remplaçant son grand ami Kylian Mbappé pour ce rôle.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Orphelin de son vice-capitaine, le vestiaire de Luis Enrique en a désigné un nouveau : Achraf Hakimi.
Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique s'est prononcé sur le rôle majeur d'Achraf Hakimi au sein de son vestiaire, rappelant qu'il a été choisi par ses coéquipiers pour devenir le vice-capitaine de Marquinhos.
« Le statut d'Hakimi n'a pas changé ces deux dernières années. Il est l'un des leaders du vestiaire. Ses coéquipiers l'ont choisi comme 2ème capitaine. Ça indique son statut et son niveau dans l'équipe. En tant que joueur, il a beaucoup de qualités défensives et offensives, il joue presque tous les matchs, toujours à 100%. Je suis très content de l'avoir dans l'équipe », s'est enflammé Luis Enrique, le coach du PSG.