PSG : Grande décision après le départ de Mbappé !

Amadou Diawara

Après le départ de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi a pris d'autant plus de poids au sein du vestiaire du PSG. En effet, les joueurs de Luis Enrique ont décidé de nommer le Marocain vice-capitaine. Achraf Hakimi remplaçant son grand ami Kylian Mbappé pour ce rôle.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Orphelin de son vice-capitaine, le vestiaire de Luis Enrique en a désigné un nouveau : Achraf Hakimi.

PSG : Après Mbappé, Hakimi est le nouveau vice-capitaine Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique s'est prononcé sur le rôle majeur d'Achraf Hakimi au sein de son vestiaire, rappelant qu'il a été choisi par ses coéquipiers pour devenir le vice-capitaine de Marquinhos.