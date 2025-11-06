PSG : Grande crainte pour Hakimi, c’est la panique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a perdu plus qu’un match contre le Bayern Munich (1-2) mardi soir. Luis Enrique va notamment devoir se passer d’Achraf Hakimi durant plusieurs semaines, l’international marocain souffrant d’une entorse sévère de la cheville gauche. Au Maroc, l’inquiétude était également très grande avant le verdict, à un mois et demi de la CAN organisé dans le pays.

Le verdict aurait pu être plus lourd. Mercredi, le PSG a annoncé qu’Achraf Hakimi souffrait d’une entorse sévère de la cheville gauche après sa sortie en pleurs contre le Bayern Munich, ce qui va l’éloigner des terrains « plusieurs semaines ». Selon RMC, le latéral droit marocain devrait être absent entre six et huit semaines, un coup dur pour le PSG mais également le Maroc à un mois et demi de la CAN, qui débute le 21 décembre.

« Tout le monde spéculait, ne parlait que de ça » Achraf Hakimi sera-t-il remis à temps pour participer à la compétition organisée dans son pays ? C’est une course contre-la-montre qui débute pour la star du PSG. La journée de mercredi a en tout cas été très longue au Maroc, en attendant d’en savoir plus sur l’état du joueur. « On attendait des nouvelles de France, et ce qui nous interpellait, c'est de ne rien voir dans la matinée, confie à L’Equipe Youssef Moutmaine, le directeur des sports du média Matin. Le bureau est situé dans le quartier des affaires, et tout le monde spéculait, ne parlait que de ça. Il n'y avait aucun autre sujet. »