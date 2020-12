Foot - PSG

PSG - Malaise : L'énorme sortie de Buffon sur son cauchemar face à Manchester United !

Publié le 19 décembre 2020 à 15h15 par La rédaction

Après 17 saisons de bons et loyaux services à la Juventus de Turin, Gianluigi Buffon a passé une saison au PSG entre 2018 et 2019. Titulaire lors de la défaite contre Manchester United en Ligue des Champions, le gardien italien a tenu à revenir sur cette rencontre, reconnaissant notamment son erreur.

Arrivé lors de l'été 2018 pour épauler Alphonse Aréola et succéder à Kevin Trapp, Gianluigi Buffon a vécu une saison plutôt difficile au PSG. Si l'international italien a été sacré champion de France avec le PSG, il a cependant vu la Coupe de France lui échapper suite à une défaite en finale contre le Stade Rennais. Toutefois, la défaite la plus marquante de la saison fut sans aucun doute celle contre Manchester United au Parc des Princes lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Après une victoire confortable lors du match aller à Old Trafford (0-2), le PSG a totalement perdu ses moyens face à une équipe de Manchester United totalement remaniée et composée majoritairement de jeunes du centre de formation. Auteur d'une prestation particulièrement contestable ce soir-là, Gianluigi Buffon est revenu sur cette désillusion...

« À la Juventus, cela ne serait pas arrivé »