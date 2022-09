Foot - PSG

Galtier voit très grand cette saison pour le Paris Saint-Germain

Publié le 20 septembre 2022 à 06h30 par Thomas Bourseau

Nommé au tout début du mois de juillet alors qu’il avait été question d’une potentielle venue de Zinedine Zidane les semaines qui ont précédé l’annonce, Christophe Galtier est invaincu au PSG. L’occasion pour lui de fixer de gros objectifs pour la saison que ce soit en Ligue 1 comme en Ligue des champions.

Christophe Galtier avait le vent en poupe avant d’être nommé entraîneur du PSG le 5 juillet dernier. En effet, sur les deux dernières campagnes de Ligue 1, le technicien français avait réussi à rafler un titre de champion avec le LOSC en 2021 ainsi qu’une cinquième place à l’OGC Nice lors de l’exercice précédent.

Galtier a convaincu son monde

Bien que des noms comme Zinedine Zidane aient circulé dans la presse, Luis Campos aurait fait le forcing pour que Christophe Galtier quitte Nice pour le PSG. Et au vu du début de saison du Paris Saint-Germain et du management de Galtier, il se pourrait que le conseiller football du club de la capitale ait fait le bon choix.

PSG : Une catastrophe à gérer pour Christophe Galtier ? https://t.co/T7SwrQJvEd pic.twitter.com/NPumIxfyPE — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

« Une vraie envie de faire une grande saison »

Invaincu depuis le début de la saison et avec seulement un match nul concédé face à l’AS Monaco à la fin du mois d’août (1-1), Christophe Galtier aspire à de grandes choses avec son PSG que ce soit pour les compétitions domestiques ou la continentale en Ligue des champions comme il l’a fait savoir à la presse dimanche. « Ce qui me plaît, c’est que les joueurs sont très professionnels et investis. De manière individuelle et collective, et ce, au quotidien. Aussi bien dans la préparation des matchs, que dans les échanges que je peux avoir avec eux. Je perçois une vraie envie de faire une grande saison. Je trouve que nous avons des relations techniques très importantes, et que ce système, qui a évidemment des failles, permet à des joueurs à connotation très technique de pouvoir bien évoluer ».

Mais Galtier prévient ses joueurs et prône la vigilance