PSG : Une recrue du mercato interpelle Galtier

19 septembre 2022

Utilisé pour la première fois en tant que central dans la défense à trois alignée par Christophe Galtier depuis le début de la saison au PSG, Nordi Mukiele apprécie ce rôle. Et l’ancien joueur du RB Leipzig, recruté durant le mercato estival, avoue même le préférer à celui de piston qu’il occupe habituellement.

Avec la blessure longue durée de Presnel Kimpembe, Christophe Galtier doit trouver des solutions pour dépanner et continuer d’aligner son système de défense à trois. Faute d’avoir pu recruter Milan Skriniar (Inter Milan) durant le mercato estival, l’entraîneur du PSG se débrouille et opte pour Danilo Pereira qui dépanne à ce poste. Mais Galtier dispose également d’une autre cartouche plausible avec Nordi Mukiele.

Mukiele, le couteau suisse

Recruté en provenance du RB Leipzig pour 15M€ au cours du mercato estival, le défenseur français de 24 ans présente l’avantage de pouvoir évoluer en tant que central droit dans une défense à trois, mais également en tant que piston. C’est d’ailleurs plutôt la seconde option à laquelle il se tient depuis le début de la saison, en tant que doublure d’Achraf Hakimi. Et pourtant, Mukiele semble avoir une autre préférence et le fait savoir à Christophe Galtier au PSG.

« Je suis plus à l’aise en central »