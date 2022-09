Foot - Mercato - PSG

PSG : Mbappé à l'origine des transferts de Messi et Neymar ?

Publié le 19 septembre 2022 à 12h15 par Thibault Morlain

Quelques semaines seulement après le feuilleton de sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé fait à nouveau l'objet de nombreuses rumeurs. Il est notamment question d'un potentiel nouveau contrat pour le numéro 7 de Christophe Galtier. Si tel était alors le cas, cela pourrait avoir de grosses conséquences sur Lionel Messi et Neymar.

Si Kylian Mbappé vient donc à peine de prolonger avec le PSG, la question d'un futur départ se pose déjà à nouveau. En effet, étant donné que son contrat irait finalement jusqu'en 2023, cela pourrait ouvrir la porte à un transfert en 2023 D'ailleurs, le Qatar n'exclurait pas cette possibilité actuellement. Mais encore faut-il que Mbappé souhaite quitter le PSG...

Mercato - PSG : Le Qatar prépare un coup de coup de tonnerre avec Kylian Mbappé https://t.co/w6CUCzSBzj pic.twitter.com/YspPkNE9Xa — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Une prolongation pour Mbappé ?

En effet, selon les informations de Média Foot , l'une des conditions au transfert de Kylian Mbappé serait qu'il souhaite s'en aller l'été prochain. Dans le cas contraire, le PSG aurait prévu de lancer une grande offensive. En effet, Mbappé se verrait alors demander de signer une nouvelle prolongation de contrat, cette fois pour rester sur le long terme avec le PSG.

Un départ pour Messi et Neymar ?