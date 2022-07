Foot - PSG

Galtier et Campos lâchent un message fort, Neymar répond en interne

Publié le 30 juillet 2022 à 11h15 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a fixé de nouvelles règles en interne avec la volonté d'apporter plus de la rigueur. Un discours qui semblait clairement visé Neymar. D'ailleurs, Luis Campos et Christophe Galtier ont fait savoir au Brésilien ce qu'ils attendaient de lui. Et jusque-là, le Brésilien répond présent avec un comportement irréprochable.

Avec l'arrivée de Luis Campos et Christophe Galtier, la volonté du PSG est d'apporter plus de rigueur en interne. Finis les passe-droits et le laxisme. Un nouveau règlement a même été mis en place en interne et semble clairement viser Neymar comme l'avait fait savoir Nasser Al-Khelaïfi dans la presse au moins de juin. Et les nouveaux dirigeants parisiens ont d'ailleurs annoncé la couleur au Brésilien.

Campos et Galtier fixent une ligne de conduite

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Luis Campos et Christophe Galtier se sont entretenus avec Neymar peu après leur prise de fonction. Ils lui ont expliqué ce qu'ils attendaient de lui en terme d'implication et d'attitude. L'idée est qu'il soit à la hauteur de son potentiel et de ses qualités hors du commun.

Neymar est irréprochable jusque-là

Et visiblement, le message est passé. Au point que Neymar est jugé irréprochable en interne. Au Japon, il a répondu aux sollicitations sans jamais rechigner tandis qu'il est revenu de vacances dans de très bonnes dispositions puisqu'il était en forme physiquement et avait même perdu du poids. Par conséquent, Neymar répond pour l'instant parfaitement aux attentes.