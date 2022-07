Foot - PSG

PSG : 5 défenseurs qui ont marqué l’histoire du PSG

Publié le 29 juillet 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis le début de son histoire et sa création en 1970, le PSG a vu passer un bon nombre de défenseurs de talent dans son effectif, et certains sont restés des figures emblématiques du club de la capitale. Retour sur les cinq défenseurs les plus légendaires de l’histoire du PSG, dont un qui fait encore partie de l’équipe actuelle en 2022.

Thiago Silva

Recruté par le PSG à l’été 2012 en provenance du Milan AC pour 42M€, Thiago Silva a été l’un des premiers grands noms de l’ère QSI dans la capitale. L’international brésilien a rapidement hérité du brassard de capitaine dès son arrivée au Parc des Princes, et même s’il s’est parfois vu reprocher ses faiblesse sur le plan mental, « O monstro » restera l’un des défenseurs les plus marquants de l’histoire du PSG où il n’a malheureusement jamais réussi à remporter la Ligue des Champions. D’ailleurs, laissé libre au terme de son contrat en 2020, il soulèvera la C1 un an plus tard sous le maillot de Chelsea.

Marquinhos

En 2013, la direction du PSG avait déboursé 32M€ pour recruter Marquinhos qui n’était encore qu’un simple espoir brésilien avec l’AS Rome. Mais une fois de plus, Leonardo a eu du flair sur ce coup en Serie A. Le défenseur central auriverde, qui a été barré au départ par une solide concurrence lors de ses premières saisons au PSG avec les présences de Thiago Silva, Alex, David Luiz ou encore Zoumana Camara, s’est finalement battu pour obtenir une place de titulaire. Marquinhos a réussi au fil des années à s’imposer comme l’un des éléments incontournables du PSG, dont il est logiquement devenu capitaine en 2020, après le départ de Thiago Silva.

Jean-Marc Pilorget

Certes, il ne s’agit probablement pas du joueur le plus doué de cette liste sur le plan footballistique, mais Pilorget reste un membre important de l’histoire du PSG puisqu’il détient encore à ce jour le record du nombre de matchs disputés sous le maillot du club de la capitale. Entre 1975 et 1988, il a joué 435 matchs avec le PSG, dont 371 en Division 1. Et le défenseur sera l’un des grands artisans du titre de Champion en 1986 et des victoires en Coupe de France en 1982 et 1983.

Ricardo Gomes

Formé à Fluminense, Ricardo Gomes n’aura connu que deux amours dans sa carrière européenne : le Benfica Lisbonne et le PSG. Recruté en provenance du club lisboète en 1991, le défenseur central brésilien s’était rapidement imposé comme un joueur indispensable au Parc des Princes, avant de finalement retourner au Benfica quatre ans plus tard où il prendra sa retraite. Ricardo est par la suite revenu au PSG, cette fois-ci en tant qu’entraîneur, entre 1996 et 1998.

Alain Roche

Recruté par le PSG en 1992 en provenance de l’AJ Auxerre, Roche a été l’un des joueurs incontournables du club de la capitale dans les années 90. En quatre ans au Parc des Princes, l’international français (25 sélections) aura disputé près de 200 matchs avec le maillot rouge et bleu et s’est forgé un solide palmarès au PSG : la Coupe des Coupes, le championnat de France, 3 Coupe de France et 2 Coupe de la Ligue.