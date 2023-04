PSG - Galtier : En plein scandale, il fait une annonce forte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Accusé d’avoir tenu des propos racistes lors de son passage à l’OGC Nice, Christophe Galtier a fermement contesté les dires de Julien Fournier, déposant notamment plainte pour diffamation. Focalisé sur le sportif et la fin de saison du PSG, l’entraîneur a répondu aux questions de Prime Video avant le coup d’envoi contre Angers.

En pleine tempête après les lourdes accusations de racisme dont il fait l’objet depuis la divulgation d’un mail envoyé en fin de saison dernière par son ancien directeur sportif à Nice Julien Fournier, Christophe Galtier tente de rester concentrer sur l’objectif du titre avec le PSG, le dernier trophée que peut encore aller chercher le club de la capitale, qui dispose désormais de 8 points d’avance sur son dauphin lensois suite à sa victoire contre les Sang et Or (3-1) la semaine dernière. Avant le coup d’envoi contre Angers ce vendredi soir, Christophe Galtier s’est prononcé sur son état d’esprit dans cette période compliquée pour lui.

« L’environnement au sein du club est propice au travail »

« Ça va, dans le travail avec mon groupe, et l’objectif à atteindre. Il faut aller chercher ce onzième titre, voilà ça va. Je vous remercie , a répondu Christophe Galtier sur Prime Video. La semaine a été courte, on a joué samedi, avec un peu de récupération. L’environnement au sein du club est propice au travail. »

« On doit avoir beaucoup plus de constance »