PSG : Galtier déclenche une polémique, une révolution est réclamée

Ce samedi, le PSG s’est imposé dans la douleur sur la pelouse de Nice (0-2), permettant ainsi aux Parisiens de reprendre une belle avance en tête du championnat. Mais la rencontre a également été marquée par une banderole des supporters niçois à l’encontre de leur ancien entraîneur désormais au PSG, Christophe Galtier. La réaction de ce dernier après le match est compréhensible selon Habib Beye.

« Ma maman a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne. Si ces gens voient des matches de Coupe d'Europe, c'est grâce à notre travail la saison dernière » , déclarait samedi soir un Christophe Galtier très remonté face à la banderole des supporters niçois, son ancien public, à l’encontre de sa mère. D’ordinaire plutôt modéré dans ses réactions, l’entraîneur parisien était allé au-devant du parcage de l’OGC Nice en levant les pouces en l’air, symbolisant son mécontentement.

La réaction de Galtier «aurait pu être plus importante» estime Habib Beye

Présent sur le plateau du Canal Football Club , l’entraîneur et consultant Habib Beye a jugé la réaction de l'entraîneur du PSG tout à fait normale : « Hier, il y est allé et a levé les deux pouces. Il n’y a rien de grave. Je vous dis, je ne suis pas d’accord avec l’idée que l’on doit accepter ça. Je comprends la réaction, elle aurait pu être plus importante de la part de Christophe Galtier » , estime l’actuel entraîneur du Red Star.

«La banderole indigne ? Elle devrait même faire arrêter un match de football»