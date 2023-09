PSG : Galtier balance tout sur le nouveau phénomène

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mentor de Warren Zaïre-Emery la saison passée au PSG, Christophe Galtier avait d'ailleurs lancé le jeune milieu de terrain dans le grand bain du monde professionnel. Et l'ancien entraîneur parisien ne tarit pas d'éloges au sujet de l'international espoirs français et de ses qualités.

Il y a à peine un an, Warren Zaïre-Emery (17 ans) était à peine connu du grand public, et Christophe Galtier avait décidé de lui faire confiance en l'installant dans la rotation des milieux de terrain du PSG. Un choix qui s'est avéré payant, et Zaïre-Emery a même réussi à s'imposer comme un nouveau titulaire en puissance dans l'entrejeu parisien, devenant au passage capitaine de l'équipe de France espoirs sous la houlette de Thierry Henry.

« Tout le monde s'est aperçu qu'il n'était pas comme les autres »

Interrogé dans le Canal Football Club dimanche, Christophe Galtier s'est confié sans détour sur les qualités du jeune phénomène du PSG, qu'il avait lancé la saison passée en professionnel : « Warren Zaïre-Emery que je lance ? Très rapidement, tout le monde s'est aperçu qu'il n'était pas comme les autres. Il est amoureux du club, passionné de football et à 16 ans et demi, il fait déjà le métier », indique l'ancien entraîneur parisien.

Le PSG va prolonger Zaïre-Emery

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG s'est d'ailleurs activé ces derniers mois pour prolonger au plus vite le contrat de Warren Zaïre-Emery, et le dossier est en excellente voie selon nos informations. Le jeune titi n'en a donc pas fini d'impressionner avec le maillot de son club formateur.