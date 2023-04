PSG : Galtier accusé, il passe à l'action !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’enquête se poursuit après la diffusion d'un mail rédigé par Julien Fournier et envoyé en fin de saison dernière à la direction d’Ineos, dans lequel Christophe Galtier est accusé d’avoir tenu des propos racistes, ce dernier est passé à l’action en déposant trois plaintes, notamment pour diffamation et mise en danger par diffusion d’informations.

Accusé par Julien Fournier d’avoir tenu des propos racistes lors de son passage à l’OGC Nice, Christophe Galtier n’a pas tardé avant de répliquer. L’entraîneur du PSG a fermement contesté les lourdes accusations portées par l’ancien directeur sportif du Gym et a annoncé sa volonté de porter plainte. Et après ces paroles fortes, Christophe Galtier est passé aux actes.

Scandale Galtier : La déclaration qui peut inquiéter le PSG https://t.co/roywVl0a4e pic.twitter.com/Is4vkT7j9r — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

Le clan Galtier passe à l’action

Comme il l’avait indiqué, l’entraîneur du PSG a déposé trois plaintes ce vendredi matin auprès du procureur de la République de Paris, via son avocat. « Nous sommes passés à l’action », a lâché Me Olivier Martin auprès de RMC . « Désormais, nous avons l’espoir que le magistrat ait la même célérité que son collègue de Nice qui a ouvert une instruction , poursuit l'avocat. Christophe Galtier est à disposition de l’un et de l’autre pour répondre, si besoin aux questions afin que l’instruction aille le plus vite possible pour faire cesser les accusations calomnieuses. » Ces plaintes visent Julien Fournier, les journalistes Romain Molina et Daniel Riolo, tandis qu’une autre pour harcèlement et menaces de mort a été déposé contre X.

Le parquet de Paris confirme