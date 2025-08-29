PSG : Epuisé, Ousmane Dembélé fait une demande insolite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors de la dernière finale de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé n'a laissé aucun répit à Yann Sommer. A chaque 6 mètres, l'attaquant du PSG se tenait prêt à partir au pressing. Ces images qui ont d'ailleurs fait un énorme buzz. Mais que pouvait passer par la tête de Dembélé à ce moment-là ? Le principal intéressé a tout dit.

La saison dernière, Ousmane Dembélé était le premier défenseur au PSG. Ne comptant pas ses efforts, le Français multipliait les courses pour presser l'adversaire. On a pu le voir lors de la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan, où Dembélé se tenait à partir au sprint pour aller mettre la pression à Yann Sommer. Apparaissant plus concentré que jamais avant la remise en jeu du gardien de l'Inter Milan, le numéro 10 du PSG était en réalité... en pleine récupération, allant même jusqu'à se demander intérieurement à ce que le Suisse ne joue pas vite pour se reposer quelques secondes de plus.

« Attends un peu avant de faire la passe, il faut que je récupère le plus possible » C'est pour FourFourTwo qu'Ousmane Dembélé est revenu sur ces images où on le voyait très concentré avant les remises en jeu de Yann Sommer. Le numéro 10 du PSG a alors fait savoir : « Ce n’est pas de la concentration. C’est juste que je suis fatigué. Après, 3, 4, 5 sprints, quand je fais cette position-là, c’est juste pour récupérer, récupérer des courses. Je regarde un peu, je me dis « attends un peu avant de faire la passe, il faut que je récupère le plus possible » ».