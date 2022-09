Foot - PSG

PSG : Entre Neymar et Kylian Mbappé, c'est la guerre

Publié le 18 septembre 2022 à 17h45 par Dan Marciano

Depuis le début de la saison, la relation entre Neymar et Kylian Mbappé est scrutée de très près. En effet, les deux comparses de l’attaque du PSG se sont, à plusieurs reprises, retrouvés au cœur d’une polémique, et leur relation se serait profondément dégradée depuis le début de la saison. Et ces tensions tendraient en effet à se confirmer.

La relation entre Neymar et Kylian Mbappé s’est assombrie depuis le début de la saison. En effet, l’international brésilien s’était retrouvé au cœur d’une polémique, après plusieurs likes sur des posts Twitter qui critiquaient ouvertement l’international français. Depuis, le torchon brûlerait entre les deux hommes. Et les tensions semblent se confirmer.

Neymar ne supporte plus Mbappé

Ainsi, comme révélé par le journaliste brésilien Renato Mauricio Prado, Neymar ne supporterait plus sa relation avec Kylian Mbappé. La presse sud-américaine confirme ainsi les informations publiées par le Journal du Dimanche .

Mbappé et Neymar ont discuté

En effet, d’après eux, un clash aurait éclaté au Camp des Loges entre Neymar et Mbappé, qui se seraient ainsi dit leurs quatre vérités. Neymar n’apprécierait pas les différents privilèges de la star française, tandis que Kylian Mbappé reprocherait à Neymar de ne pas être franc. Même si tout semble rentrer dans l’ordre, la situation sera encore à surveiller.