Foot - PSG

Après leur clash, Neymar en route pour briser un rêve de Mbappé

Publié le 18 septembre 2022 à 17h00 par Bernard Colas

Grâce à son début de saison étincelant avec le PSG, Neymar permet au Brésil de rêver d’une sixième étoile à l’approche de la Coupe du monde au Qatar. Un objectif que la star auriverde partage avec Kylian Mbappé, alors que la relation entre les deux stars parisiennes n’est plus au beau fixe depuis longtemps.

Après une saison cauchemardesque, marquée par une nouvelle blessure à la cheville et des prestations irrégulières, Neymar retrouve le plein de confiance sous les ordres de Christophe Galtier. En 10 apparitions avec le PSG, la star auriverde a déjà trouvé le chemin des filets à 11 reprises, avec 7 passes décisives au compteur, très loin du rendement affiché lors du dernier exercice. « Ce serait très réducteur de dire que c'est grâce à moi , confiait Christophe Galtier cette semaine en conférence de presse. Il y a eu aussi une prise de conscience par rapport à la saison dernière, il a été moins performant, moins présent. Il a des objectifs très élevés. Il est arrivé à l'heure, fit, très fit, il a bien travaillé avant. Ney est un créateur un passeur un finisseur, un artiste, quand il est bien sur le plan mental et physique, il renvoie cela et c'est pour ça qu'il est performant . »

Le Brésil attend Neymar au Qatar

Forcément, la forme étincelante de Neymar n’est pas passée inaperçue au Brésil. Idole du pays depuis sa jeunesse, l’attaquant du PSG n’a pas échappé aux critiques pour autant au cours des dernières années, tant les attentes sont grandes pour la Seleção et son numéro 10. Les Brésiliens sont en quête d'un nouveau sacre mondial depuis 2002 et espèrent que l’édition se disputant au Qatar (20 novembre - 18 décembre) sera la bonne avec un Neymar de retour à son meilleur niveau. « C’est notre plus grand espoir pour le Mondial. Je suis certain d’une chose, si Neymar se sent bien, le Brésil a de très grandes chances d’être champion du monde », confie notamment Valdo dans Téléfoot . « C’est une année où il doit tout faire, pour le Brésil et pour le PSG. Il y a des échéances importantes pour lui, on attend beaucoup la Ligue des champions à Paris et on attend que le Brésil brille à la Coupe du monde, et surtout Neymar. Je pense qu’il va garder ce rythme-là jusqu’à la fin », acquiesce Sonny Anderson dans l’émission hebdomadaire de TF1 . « Paris voulait le vendre. Ça l'a piqué et il a réfléchi , estimait pour sa part Juninho il y a quelques semaines au micro de RMC. Il a 30 ans et il n'est plus un gamin. Je crois qu'il va tout faire pour faire une superbe Coupe du monde . »

« Je pense que la Coupe du monde 2022 sera ma dernière »

Au Qatar, Neymar ne manquera pas de confiance mais également de motivation pour ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde. « Je pense que la Coupe du monde 2022 sera ma dernière. Je la vois comme la dernière parce que je ne sais pas si je serai assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite », déclarait-il en octobre 2021 dans un entretien pour DAZN . L’occasion peut-être pour lui de croiser la route de Kylian Mbappé et des autres internationaux français tenants du titre, dans un contexte particulier pour les deux stars du PSG, club au sein duquel leur concurrence a déjà donné lieu à quelques tensions.

Neymar enchaine les buts… et les crispations avec Mbappé

Cela a notamment été le cas dès la 2e journée de Ligue 1 face à Montpellier (5-2) avec l’épisode du penaltygate. Après avoir raté sa première tentative, Kylian Mbappé avait voulu y retourner après une deuxième faute dans la surface de réparation, mais Neymar s’y était opposé et avait pris ses responsabilités. Selon le JDD , une grosse explication aurait eu lieu au Camp des Loges entre les deux hommes au lendemain du match, alors que Neymar avait entre-temps liké plusieurs tweets critiques à l’encontre de Kylian Mbappé. Quelques semaines plus tard contre la Juventus (2-1), le Brésilien semblait également agacé contre son coéquipier tricolore après que celui-ci l’ait oublié dans la surface, préférant la jouer solo pour tenter le coup du chapeau.

PSG : Un gros clash a éclaté entre Neymar et Kylian Mbappé https://t.co/2YD5wYGlV8 pic.twitter.com/1SbelUw6zB — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

Retrouvailles tendues en vue avec Mbappé ?