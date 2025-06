PSG : Elle règle ses comptes avec Luis Enrique après le scandale !

Samedi dernier, le PSG écrivait son histoire en remportant sa première Ligue des Champions. Entraîneur du club de la capitale, Luis Enrique était bien évidemment plus heureux que jamais après le sacre. Mais voilà que l'une de ses interventions pour un média espagnol a fait scandale. Au point de provoquer un règlement de comptes. Explications.

Vainqueur avec la manière face à l' Inter Milan (5-0), le PSG est donc devenu le deuxième club français à remporter la Ligue des Champions. Une performance XXL suite à laquelle les Parisiens ont fait le tour des médias pour exprimer leur bonheur. Luis Enrique n'y a pas échappé, l'entraîneur du club de la capitale s'étant arrêté au micro de Movistar. Et voilà que l'intervention de l'Espagnol n'est pas passée inaperçue : « Je suis là pour Mónica (Marchante). Vous le savez tous. Pour vous (Ávaro Benito), moins. Et pour vous (Susana Guasch), très peu ».

« Il n'a pas oublié mon travail »

Cela fait plusieurs années maintenant que les relations sont froides entre Luis Enrique et Susana Guasch. On a cette fois pu le voir en direct sur Movistar après cette finale de la Ligue des Champions. Un moment qui a beaucoup fait parler et suite auquel, la journaliste espagnole a pris la parole. « Je ne l'avais pas vu depuis neuf ans. Je vois qu'il n'a pas oublié mon travail et qu'il n'a pas apprécié. Bon, c'est une question de goût… mais c'est tout, il ne s'est rien passé d'autre, juste ça. Le mieux, c'est que, presque dix ans plus tard, il fait toujours son truc, et moi aussi. Il continuera à penser que les journalistes n'y connaissent rien – c'est d'ailleurs le titre d'un merveilleux documentaire sur lui, à ne pas manquer si vous ne l'avez pas vu », a-t-elle expliqué, rapportée par Marca.