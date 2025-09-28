PSG : Echec de dernière minute, Dembélé est dégouté !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, le PSG a réalisé une saison de rêve en décrochant la première Ligue des champions de son histoire. Le club de la capitale a continué en proposant un niveau de jeu jusqu'à la finale de la Coupe du monde des clubs, où les hommes de Luis Enrique ont été dépassés par Chelsea. Une défaite qu'Ousmane Dembélé n'a pas oubliée.

Leader d'une équipe du PSG phénoménale, Ousmane Dembélé a été récompensé à juste titre par le Ballon d'Or 2025. L'attaquant français a su faire monter le niveau à partir du mois de janvier et forcément, il nourrit de grandes ambitions pour la saison 2025-2026. Dembélé veut continuer à asseoir sa domination en Europe.

Dembélé, la défaite qui reste en travers de la gorge Ces derniers mois, les joueurs du PSG ont dû dépenser beaucoup d'énergie pour arriver à leurs fins. Ils n'ont pas pu terminer la saison dernière de la meilleure des manières en décrochant un nouveau titre lors du Mondial des clubs. « Que peut-on vous souhaiter pour cette nouvelle saison ? La même chose ! Copier-coller de l'année dernière… sauf la finale de la Coupe du Monde des Clubs ! Mais sinon, on va essayer de faire la même saison » glisse Ousmane Dembélé à PSG TV.