Officiel - PSG : L’annonce surprise avec cette star du rap !

Après une défaite pénible face à l’OM concédée lundi soir, le PSG repart au combat. Le club de la capitale accueille l’AJ Auxerre ce samedi soir au Parc des Princes, avant un terrible déplacement sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions. Afin de proposer du spectacle à ses fans, le club parisien a d’ailleurs fait appel au rappeur PLK.

Le PSG est de retour. Le club parisien a vécu un début de semaine très particulier, avec le Classique face à l’OM déplacé à ce lundi soir. La formation de Luis Enrique a chuté sur la pelouse du Vélodrome, avant de voir Ousmane Dembélé être sacré Ballon d’Or 2025 quelques minutes après le coup de sifflet final.

Le PSG reçoit Auxerre ce samedi soir Après cette défaite à Marseille, le PSG veut rebondir sans attendre. Ce samedi soir, Paris accueille l’AJ Auxerre au Parc des Princes, bien déterminé à refaire le plein de confiance avant de se déplacer à Barcelone. Malgré de nombreux blessés, le club de la capitale entend bien aller frapper un gros coup face au Barça en Ligue des Champions la semaine prochaine.