PSG - Doué : La grande annonce à l’étranger !

La saison passée, le PSG a impressionné son monde. Le club de la capitale a presque tout raflé sur son passage, y compris la Ligue des champions. Si Ousmane Dembélé figure parmi les favoris pour le Ballon d’Or, l’identité du lauréat du Trophée Kopa ne fait pas vraiment de doutes, puisqu’il devrait être décerné à Désiré Doué.

Le PSG de Luis Enrique a totalement surpris son monde la saison passée. À partir de l’hiver, le club de la capitale est devenu un véritable rouleau-compresseur, tant sur la scène nationale qu’européenne. Les Rouge-et-Bleu ont presque tout raflé, des trophées domestiques à la prestigieuse Ligue des champions.

Dembélé favori pour le Ballon d'Or 2025 ! Après une saison aussi historique pour le PSG, Ousmane Dembélé fait partie des grands favoris pour remporter le Ballon d’Or cette année. L’attaquant de 28 ans a réalisé le meilleur exercice de sa carrière (35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs). Et si tout se passe bien, l’international français ne devrait pas être le seul joueur parisien à être récompensé le 22 septembre prochain.