PSG - Dispute : La fake news avec Luis Enrique et Dembélé !

La saison dernière, Luis Enrique n’avait pas hésité à punir Ousmane Dembélé. La sanction est alors tombée pour le numéro 10 du PSG qui n’avait pas été appelé pour jouer face à Arsenal en Ligue des Champions. De quoi aboutir sur un clash entre les deux hommes ? Contrairement à ce qui a pu être annoncé par certains, il n’y a pas eu de dispute entre Luis Enrique et Dembélé.

Vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG n’a pas connu que des moments joyeux lors de sa campagne européenne. Lors de la phase régulière, Arsenal avait notamment battu le club de la capitale (2-0). Une rencontre lors de laquelle Ousmane Dembélé était absent. Et pour cause… Puni par Luis Enrique, le numéro 10 du PSG n’avait pas été appelé pour ce match.

« Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'était pas une dispute » Sanctionné par Luis Enrique, Ousmane Dembélé est revenu sur cet événement. Pour FourFourTwo, le numéro 10 du PSG a alors assuré : « Non, je n'ai jamais eu de dispute avec lui. Nous avons juste eu une discussion sur ce qui allait et ce qui n'allait pas. Il m'a dit les choses clairement, mais contrairement à ce que les gens pensent, ce n'était pas une dispute ».