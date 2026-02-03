«Je ne sais pas s'il sera là» : Un grand départ annoncé à l'OM avant le choc contre le PSG ?

Axel Cornic

Après avoir vécu une semaine infernale avec l’élimination en Ligue des Champions et le match nul contre le Paris FC (2-2), l’Olympique de Marseille s’apprête à en vivre une nouvelle sous haute tensions. Ce mardi, les hommes de Roberto De Zerbi rencontrent le Stade Rennais en huitième de finale de la Coupe de France, avant un Classique dimanche prochain, sur la pelouse du Paris Saint-Germain.

La désillusion vécue en Ligue des Champions va sans aucun doute laisser des traces. Tout était du côté de l’OM, mais finalement l’élimination surprise a plongé le club dans une nouvelle crise. Et les choses ne se sont pas du tout arrangées dans les jours qui ont suivi....

Ça passe ou ça casse pour De Zerbi ? Le nul contre le PFC, a en effet permis à l’OL de revenir à hauteur de l’OM, mais surtout au RC Lens et au PSG de prendre le large. En cas de défaite à Paris lors de la prochaine journée de Ligue 1, les Marseillais pourraient ainsi définitivement faire une croix sur un titre de Champion de France déjà très compliqué, mais surtout se faire éjecter du Top 3 ! Avant ce rendez-vous il y en a toutefois un aussi important et presque plus, avec le huitième de finale de Coupe de France.