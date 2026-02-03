Roberto De Zerbi : L’OM fait fuiter son départ dans la presse ?

Pierrick Levallet

Rien ne va plus à l’OM en ce moment. Roberto De Zerbi n’a jamais autant été sur un siège éjectable que ces derniers jours. Depuis l’élimination en Ligue des champions, l’avenir de l’entraîneur italien sur la Canebière est incertain. La direction marseillaise pourrait d’ailleurs avoir fait fuiter le départ du coach de 46 ans dans la presse récemment.

L’OM est plongé dans une crise sérieuse ces derniers jours. Depuis l’élimination en Ligue des champions, rien ne va plus au sein du club phocéen. Les rumeurs se multiplient notamment concernant un éventuel départ précipité de Roberto De Zerbi. Le technicien italien cristallise les critiques depuis quelques temps. Et l’échec sur la scène européenne ne joue pas en sa faveur.

«Cirque Pinder», Dugarry déglingue encore l’OM et De Zerbi https://t.co/9wMGbph7qU — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

De Zerbi plus que jamais sur le départ à l'OM ? Dans la foulée de la défaite contre le Club Brugge, des médias comme RMC Sport ont révélé que Roberto De Zerbi avait présenté sa démission à l’OM. L’entraîneur de 46 ans n’avait pas manqué de démentir publiquement la chose. Hugo Guillemet se demande toutefois la direction marseillaise n’aurait pas volontairement fait fuiter cette information dans la presse pour préparer le départ de son coach.