PSG : Dézingué par Riolo, sa réaction est dévoilée

Thibault Morlain

Arrivé au PSG durant le dernier mercato estival, Bradley Barcola doit forcément se mettre à la hauteur du club dans lequel il est arrivé. Mais est-ce le cas ? Il y a quelques semaines de cela, Daniel Riolo avait totalement dézingué Barcola alors que ce dernier avait multiplié les ratés face à Newcastle en Ligue des Champions. De quoi perturber le principal intéressé ? Pas vraiment…

Recruté cet été pour 50M€ au PSG, Bradley Barcola avait notamment été réclamé par Luis Enrique. Si l’entraîneur parisien fait confiance à son joueur, l’ancien de l’OL doit lui rendre sur le terrain. Et ça n’a pas tout le temps été le cas. Il y a quelques semaines, face à Newcastle, en Ligue des Champions, Barcola s’était illustré par ses gros ratés devant les buts. De quoi déclencher un gros clash avec Daniel Riolo.

PSG : 100M€ ? Mbappé ne connait pas son salaire https://t.co/4g6Y4pciIu pic.twitter.com/qpp1ggkZOP — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

« Il a été cataclysmique »

Après la rencontre entre le PSG et Newcastle, Daniel Riolo était plus remonté que jamais à l’encontre de Bradley Barcola. Entré en jeu, le Parisien avait enchainé les échecs devant les buts, de quoi mettre en colère le journaliste de RMC : « Le mec a 6 mois de compétition dans sa vie, il n’a qu’à jouer la Youth League ou les matchs de championnat. Il ne peut pas jouer en Ligue des Champions. Si ça va trop vite pour lui, il reste sur le banc et il regarde les autres. Ses rentrées en championnat, il n’est pas au niveau. Il a 6 mois de compétition, il a été payé 50M€… Il a été cataclysmique. Il est catastrophique même quand il rentre en championnat. Il est trop mou. C’est un agneau, tu vois bien ses jambes. Il faut qu’il reste à la ferme ».

Barcola ne fait pas attention aux critiques