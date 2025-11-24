PSG - Deschamps : C’est déjà terminé pour Chevalier ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir digéré un énorme transfert au PSG cet été, Lucas Chevalier peut-il se battre afin de bousculer la hiérarchie des gardiens de buts en équipe de France ? Une chose est sûre, Mike Maignan conserve des points d’avance dans l’esprit de Didier Deschamps. Et ce n’est pas sa prestation contre l’Inter ce dimanche soir qui lui fera perdre du terrain.

Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier doit encore prendre l’ampleur de son transfert. Pas totalement impérial dans les buts du club parisien, le portier de 24 ans conserve néanmoins la confiance de Luis Enrique, mais aussi de Didier Deschamps.

Chevalier titulaire lors de la Coupe du monde ? Contre l’Azerbaïdjan, le sélectionneur de l’équipe de France a offert sa première sélection à Lucas Chevalier. Désormais dernier rempart du PSG, le gardien formé au LOSC peut-il se battre pour un rôle de titulaire avec les Bleus pour la Coupe du monde 2026 ? Une chose est sûre, Mike Maignan a de l’avance, et la forme actuelle du gardien de l’AC Milan ne va certainement pas faire changer d’avis Didier Deschamps.