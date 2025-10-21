PSG : Désastre avec ces sept joueurs !

Amadou Diawara

Pour le compte de la troisième journée de la phase régulière en Ligue des Champions, le PSG affronte le Bayer à Leverkusen ce mardi soir. Alors que l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a récupéré presque tous ses joueurs, le club allemand sera privé de sept éléments au total lors de cette confrontation.

PSG : Cinq joueurs du Bayer sont blessés D'après les indiscrétions de RMC Sport, le Bayer compte cinq joueurs majeurs à l'infirmerie : Exequiel Palacios (adducteurs), Axel Tape (ischios), Lucas Vazquez (problèmes musculaires), Nathan Tella et Malik Tillmann (cuisse). De surcroit, Kasper Hjulmand devra composer avec deux autres absences face au PSG.