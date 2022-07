Foot - PSG

PSG : Depuis son arrivée, Galtier pèse énormément au PSG

Publié le 25 juillet à 14h00 par Thibault Morlain

Cet été, l’un des changements majeurs au PSG se trouve sur le banc de touche. En pleine révolution, le club de la capitale a décidé de changer d’entraîneur. Exit donc Mauricio Pochettino, bien qu’il avait encore un an de contrat. Et alors que plusieurs noms ont circulé pour prendre place sur le banc parisien, la priorité du PSG se nommait Christophe Galtier. Le natif de Marseille a fini par arriver de l’OGC Nice et le voilà désormais aux commandes des champions de France. Et bien qu’il a récemment posé ses valises à Paris, Galtier s’impose déjà au sein du club de la capitale.

Un poids sur le mercato du PSG

Au PSG, Christophe Galtier a notamment son influence sur le mercato. Bien que ce soit Luis Campos qui soit aux commandes du recrutement, l’entraîneur parisien a également son importance. Il aurait notamment réclamé l’arrivée de Khéphren Thuram. De plus, comme révélé par L’Equipe ce dimanche, Galtier aurait pesé dans le choix de Nordi Mukiele de rejoindre le club de la capitale. Alors que le latéral français va arriver du RB Leipzig, il aurait pu filer du côté de la Premier League où plusieurs clubs lui faisaient les yeux doux. Finalement, Mukiele est attendu prochainement au PSG et ses échanges avec Christophe Galtier aurait été décisif.

Des choix forts dans la gestion du groupe

Christophe Galtier n’aura également pas mis longtemps avant d’imposer ses choix au sein de l’effectif du PSG. Il avait d’ailleurs annoncé la couleur dès sa présentation, notamment en ce qui concerne les gardiens. Alors que Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas avaient alterné sous Mauricio Pochettino, cela allait se terminer avec Galtier. Et le choix a été fait entre l’Italien et le Costaricien. Donnarumma est le numéro 1 tandis que Navas est le numéro 2. Une décision d’ailleurs officialisée dernièrement par Galtier : « J’ai été très clair avec les gardiens en début de saison, je ne souhaite pas de rotation, je veux fonctionner avec un numéro 1. Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu’au fond de lui-même il y a beaucoup de frustration. Mais pour un club comme le PSG il est très important d’avoir deux très bons gardiens ».

Il y a aussi le cas Neymar sur lequel s’implique Christophe Galtier. Alors que la direction du PSG ferait visiblement tout pour se séparer de l’international brésilien cet été, l’entraîneur parisien compte lui sur son numéro 10, qu’il pourrait d’ailleurs positionner comme deuxième attaquant de pointe aux côtés de Kylian Mbappé. Et Galtier ne manque pas d’exprimer publiquement son soutien à Neymar : « J'ai été clair. Après, je le répète, sur ce domaine de compétences, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas maîtriser. Je vais m'adapter à l'effectif que j'ai, je le veux le plus fort possible. On doit le réduire, mais je le veux le plus fort possible. Une équipe est toujours plus forte avec des grands joueurs. Et Neymar en est un ».

Une révolution tactique

Enfin, la patte Christophe Galtier au PSG se voit également sur le terrain. Bien que l’entraîneur marseillais avait pour habitude d’évoluer en 4-4-2, il a revu ses plans et modifier le dispositif du club de la capitale. Place maintenant au 3-5-2 pour le PSG. De quoi ravir de nombreux fans qui réclamaient depuis un certain cette organisation étant donné les forces en présence au sein de l’effectif de Galtier.