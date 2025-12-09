PSG - Départ : La décision radicale d'Ousmane Dembélé !

Amadou Diawara

Alors que l'équipe de France est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, Ousmane Dembélé veut à tout prix être du voyage en Amérique du Nord pour disputer cette compétition. Pour mettre toutes les chances de son côté, le numéro 10 du PSG adopte un protocole de reprise conservateur, et ce, afin d'éviter une nouvelle blessure.

Auteur d'une saison 2024-2025 exceptionnelle, Ousmane Dembélé a été logiquement sacré Ballon d'Or. Toutefois, le numéro 10 du PSG est en difficulté depuis le début de cet exercice 2025-2026.

Dembélé veut jouer la Coupe du Monde en Amérique du Nord Peu épargné par les pépins physiques ces derniers mois, Ousmane Dembélé est de retour à la compétition depuis quelques semaines. Mais comme l'a souligné L'Equipe, l'attaquant du PSG adopte un protocole de reprise conservateur. En effet, le staff parisien et le camp du joueur ont décidé d'appliquer un processus de retour progressif, et ce, pour éviter toute nouvelle blessure.