PSG : Départ historique, l’intervention politique qui va tout changer ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le Qatar envisage sérieusement de quitter le Parc des Princes, Pierre Ménès a livré son point de vue sur ce dossier explosif. Pour l’ancien journaliste, des raisons objectives peuvent justifier un départ, malgré le choc que cela représenterait. Un scénario qui pourrait néanmoins être revu... en cas de changement à la mairie en 2026.

Nasser Al-Khelaïfi semble plus que jamais déterminé à tourner la page du Parc des Princes. Face au refus de la mairie de Paris de vendre l’enceinte, le président du PSG envisage désormais la construction d’un nouveau stade, possiblement à Massy ou à Poissy . Une décision qui divise profondément les supporters.

Invité à réagir sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a livré un avis nuancé sur le sujet. « Il y a effectivement autant de raisons valables pour le PSG de rester que de partir. Le poids de l’histoire. Le fait aussi que le Parc soit à Paris, c’est extrêmement important. Le problème est que le club n’est pas la propriétaire et qu’il faut des travaux impérieux. Effectivement, un stade de 80 000 places avec des salles de spectacles, des restaurants etc. Par contre si c’est Massy ou Poissy, ce sera loin de Paris » a t-il déclaré.

Le départ d'Anne Hidalgo va relancer le dossier ?

Malgré l’apparente fermeté du Qatar, Pierre Ménès pense que ce dossier est loin d’être clos. À ses yeux, tout pourrait évoluer en fonction du résultat des prochaines municipales. « Je pense que si le prochain maire de Paris est plus raisonnable, le stade sera vendu au club et pas au Qatar. Et tout finira bien » a-t-il confié.