PSG - Départ confirmé : La décision choc du Qatar !

Ce n'est plus une surprise, le PSG ne devrait pas rester longtemps au Parc des Princes et étudie les sites de Poissy et Massy pour construire son nouveau stade. Et si certains observateurs y ont vu un coup de bluff en attendant les élections municipales de 2026, le Qatar aurait toutefois bien décidé de quitter le Parc.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs concernant un départ du Parc des Princes s'intensifient. Le PSG a d'ailleurs décidé de mettre en concurrence deux sites pour accueillir son futur stade à savoir Poissy et Massy. Mais alors que certains observateurs y voient simplement un coup de pression à la Mairie de Paris pour la vente du Parc des Princes, en coulisses, le Qatar aurait bel et bien tranché.

Le Qatar a définitivement tranché En effet, selon les informations du Parisien, au sein du club de la capitale, il n'y a désormais plus de doute, l'avenir du PSG s'écrit loin du Parc des Princes. « Le PSG ne veut plus perdre de temps à s’imaginer un avenir au Parc des Princes », écrit même le quotidien régional dans ses colonnes avant d'ajouter que le club veut un nouveau stade ultra-moderne doté d'une capacité comprise entre 60 et 80 000 places. Le projet est lancé, et d'ici fin 2026, le PSG devra choisir entre Massy et Poissy avant que Doha ne finance à 100% sa future enceinte.