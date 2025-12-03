PSG - Départ à l'étranger : C'est confirmé pour Barcola !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il réalise une première partie de saison décevante avec le PSG, Bradley Barcola n'a aucun doute à avoir quant à sa participation à la prochaine Coupe du monde selon Pierre Ménès, convaincu que Didier Deschamps l'emmènera aux Etats-Unis.

En l'absence de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, qui ont enchaîné les pépins physiques, Bradley Barcola était très attendu au PSG. Et pourtant, l'ancien Lyonnais déçoit, notamment dans la finition. Malgré tout, Pierre Ménès estime que sa place à la Coupe du monde l'été prochain en Amérique du Nord n'est pas remise en cause.

Pierre Ménès est convainvu que Barcola ira à la Coupe du monde « Dans l'esprit de Deschamps, oui, il ira à la Coupe du monde dans un rôle de doublure sur le côté gauche. A la place de Deschamps, je l'emmènerai à la Coupe du monde oui », estime-t-il dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre au sujet de la méforme de Bradley Barcola.