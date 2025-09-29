PSG : Dembélé s’en va, le Qatar va en profiter !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé est attendu au Qatar, où il poursuivra sa rééducation à la clinique Aspetar, connue pour ses infrastructures de pointe. Ce voyage permettra également au numéro 10 du Paris Saint-Germain, attendu sur les terrains après la prochaine trêve internationale, de présenter son Ballon d’Or aux propriétaires du club de la capitale.

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a indiqué qu’Ousmane Dembélé allait se rendre à la clinique Aspetar au Qatar en début de semaine « dans le cadre de son processus de rééducation ». Dans la foulée des célébrations au Parc des Princes pour son Ballon d’Or, le numéro 10 du PSG avait rassuré concernant son état : « Ça se passe bien, je serai de retour très bientôt ».

Dembélé attendu à la clinique Aspetar RMC précise que ce voyage au Qatar n'est pas lié à un souci dans le processus de reprise de l’international français, qui va simplement bénéficier des infrastructures de la clinique Aspetar afin de poursuivre son protocole de soins.