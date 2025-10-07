PSG - Dembélé : Le cauchemar d’Eden Hazard !

La saison dernière, au PSG, Luis Enrique a impliqué tout le monde dans le travail défensif. Ousmane Dembélé s’est ainsi mué comme le premier défenseur du club de la capitale, multipliant les courses pour presser les adversaires. Un aspect qui est très loin d’emballer Eden Hazard, qui préfère un autre visage de Dembélé.
En finale de la Ligue des Champions, face à l’Inter Milan, les images d’Ousmane Dembélé plus prêt que jamais à aller presser le gardien ont fait le tour du monde. Le numéro 10 du PSG était ainsi devenu un véritable défenseur comme réclamé par Luis Enrique. De cette manière, Dembélé a quelque peu délaissé son côté dribbleur. Au grand dam d’Eden Hazard.
« Ça te fait rêver toi ? »
A l’occasion d’un entretien accordé à So Foot, Eden Hazard a quel point il ne rêvait pas en voyant Ousmane Dembélé défendre comment il le fait avec le PSG. « Moi je veux le Ousmane qui dribble, qui me fait faire « ouchhh ! ». Quand il marque, je ne fais pas ça. Et quand il va mettre la pression sur le gardien, ça ne m’intéresse pas. Ça te fait rêver toi ? », a lâché l’ancienne star de Chelsea.
« Tu préfères gagner ou t’amuser ? »
Eden Hazard a ensuite ajouté à propos d’Ousmane Dembélé : « Ça fait remporter la Ligue des Champions ? C’est toujours le même dilemme. Tu préfères gagner ou t’amuser ? C’est quoi le plus important ? ».