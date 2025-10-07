PSG - Dembélé : Le cauchemar d’Eden Hazard !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, au PSG, Luis Enrique a impliqué tout le monde dans le travail défensif. Ousmane Dembélé s’est ainsi mué comme le premier défenseur du club de la capitale, multipliant les courses pour presser les adversaires. Un aspect qui est très loin d’emballer Eden Hazard, qui préfère un autre visage de Dembélé.

En finale de la Ligue des Champions, face à l’Inter Milan, les images d’Ousmane Dembélé plus prêt que jamais à aller presser le gardien ont fait le tour du monde. Le numéro 10 du PSG était ainsi devenu un véritable défenseur comme réclamé par Luis Enrique. De cette manière, Dembélé a quelque peu délaissé son côté dribbleur. Au grand dam d’Eden Hazard.

« Ça te fait rêver toi ? » A l’occasion d’un entretien accordé à So Foot, Eden Hazard a quel point il ne rêvait pas en voyant Ousmane Dembélé défendre comment il le fait avec le PSG. « Moi je veux le Ousmane qui dribble, qui me fait faire « ouchhh ! ». Quand il marque, je ne fais pas ça. Et quand il va mettre la pression sur le gardien, ça ne m’intéresse pas. Ça te fait rêver toi ? », a lâché l’ancienne star de Chelsea.