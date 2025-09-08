PSG - Dembélé : La décision qui fait halluciner Pierre Ménès !

Pierrick Levallet

Pour Ousmane Dembélé, la trêve internationale a viré court. Sorti sur blessure contre l’Ukraine ce vendredi, l’attaquant de 28 ans a quitté l’équipe de France. Le champion du monde 2018 va manquer au moins six semaines de compétition, de quoi rendre le PSG furieux. Pierre Ménès a d’ailleurs été étonné par la décision tactique de Didier Deschamps.

Ousmane Dembélé va être laissé au repos quelques temps. Ce vendredi soir, l’attaquant de 28 ans s’est blessé avec l’équipe de France contre l’Ukraine. Le PSG a révélé que son joueur vedette souffrait d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit et qu’il allait manquer au moins six semaines de compétition. Cette situation rend naturellement le club de la capitale furieux. Pierre Ménès, lui, a encore du mal à comprendre la décision tactique de Didier Deschamps.

«J’ai été extrêmement étonné qu’il soit conservé par le staff» « Le cas Dembélé ? Il y a un peu de tout. Ousmane est attaché à l’équipe de France. Il est comme tout les joueurs, il a envie de jouer. J’ai été extrêmement étonné qu’il soit conservé par le staff de l’équipe de France. Je pensais qu’il allait faire constater sa blessure et retourner dans son club se soigner. Extrêmement étonné qu’il s’entraîne la veille du match et encore plus étonné qu’il entre à la mi-temps » a d’abord confié l’ancien consultant de Canal+ sur sa chaîne YouTube.