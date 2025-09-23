PSG - Dembélé : La catastrophe évitée de justesse !

Axel Cornic

Face notamment à Lamine Yamal, prodige du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or 2025. L'attaquant du Paris Saint-Germain a été récompensé de sa magnifique saison couronnée notamment par une victoire en Ligue des Champions, au cours de laquelle il a marqué pas moins de 35 buts.

Pour la sixième fois dans l’histoire, un Français est désigné Ballon d’Or. Star du PSG de Luis Enrique, qui a dominé l’Europe lors de la deuxième partie de saison dernière, Ousmane Dembélé a été sacré ce lundi. Mais les polémiques n’ont pas manqué...

« C'est une cérémonie qui est diffusée dans quasiment 200 pays à travers le monde » C’est notamment le cas avec le Classico face à l’OM, qui a été reporté à la même date que la cérémonie du Ballon d’Or 2025, à cause de la météo. « C'est une cérémonie qui est diffusée dans quasiment 200 pays à travers le monde et ça restait justement une occasion de mettre en avant la Ligue 1 » a regretté Olivier Brossard, journaliste de France Football. « Un autre jour pour le match PSG-Marseille aurait été une bonne chose... ».