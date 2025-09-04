PSG - Dembélé : La «campagne présidentielle» annoncée en direct !

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé est le grand favori de l’édition 2025 du Ballon d’Or. Alors que la cérémonie de remise du précieux trophée approche à grands pas, Daniel Riolo estime que le numéro 10 parisien pense plus que jamais à la réception de cette immense distinction individuelle.
Le PSG a tout cassé sur son passage en 2024-2025. Et après avoir remporté la Supercoupe d’Europe le 13 août dernier face à Tottenham, la saison historique des Parisiens pourrait arriver définitivement à son apogée avec la réception du Ballon d’Or pour Ousmane Dembélé le 22 septembre prochain. Pour Daniel Riolo, la star parisienne y pense plus que tout.
« Il est complètement à bloc là-dessus »
« Ça a gangréné le cerveau de tous les footeux aujourd’hui, en tout cas ceux qui sont à un moment donné candidat à ça. Dembélé est moins touché ? Je pense qu’il est complètement à bloc là-dessus », a ainsi confié le célèbre éditorialiste au micro de l’After Foot ce mercredi soir.
« On en est limite à une campagne présidentielle »
Daniel Riolo poursuit : « Je suis d’accord, évidemment que ça perturbe. Derrière l’image du foot collectif et l’aventure collective proposée par le PSG, il a envie de sa récompense individuelle. Il a besoin du soutien des autres, il a besoin que le club le dise, il a besoin que les coéquipiers le disent, il a besoin que ça se sache. Chaque année, c’est pire. Là, on en est limite à une campagne présidentielle. »