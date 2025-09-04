PSG - Dembélé : La «campagne présidentielle» annoncée en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé est le grand favori de l’édition 2025 du Ballon d’Or. Alors que la cérémonie de remise du précieux trophée approche à grands pas, Daniel Riolo estime que le numéro 10 parisien pense plus que jamais à la réception de cette immense distinction individuelle.

Le PSG a tout cassé sur son passage en 2024-2025. Et après avoir remporté la Supercoupe d’Europe le 13 août dernier face à Tottenham, la saison historique des Parisiens pourrait arriver définitivement à son apogée avec la réception du Ballon d’Or pour Ousmane Dembélé le 22 septembre prochain. Pour Daniel Riolo, la star parisienne y pense plus que tout.

« Il est complètement à bloc là-dessus » « Ça a gangréné le cerveau de tous les footeux aujourd’hui, en tout cas ceux qui sont à un moment donné candidat à ça. Dembélé est moins touché ? Je pense qu’il est complètement à bloc là-dessus », a ainsi confié le célèbre éditorialiste au micro de l’After Foot ce mercredi soir.