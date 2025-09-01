PSG : Dembélé exclu, la menace de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière. L’attaquant de 28 ans a été l’un des artisans majeurs dans le sacre du PSG en Ligue des champions. L’international français a néanmoins révélé avoir été menacé par Luis Enrique avant le début de l’exercice, et il n’a pas pris son message à la légère.

35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues. Ousmane Dembélé a tout simplement réalisé la meilleure saison de sa carrière. Artisan majeur du sacre du PSG en Ligue des champions, l’attaquant de 28 ans est l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or. Cette métamorphose, l’international français la doit en grande partie à Luis Enrique. L’ancien du FC Barcelone a d’ailleurs avoué avoir été menacé par le technicien espagnol d’être exclu du onze titulaire s’il ne suivait pas ses consignes.

Luis Enrique exige de Dembélé d’être «un exemple» « Le coach m’a dit au début de la saison que je devais aider et être un exemple. Il m’a dit que si je n’étais pas un leader par l’exemple, je perdrais ma place dans le onze de départ. Donc je savais que je devais mettre l’équipe en premier et c’est exactement ce que j’ai fais » a d’abord expliqué Ousmane Dembélé dans un entretien pour FourFourTwo.