PSG : Dembélé écarte un malaise avec Mbappé !

Placé parmi les favoris pour le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé s’est prononcé sur ses chances de victoire dans un entretien publié ce samedi par France Football. Le numéro 10 du PSG pourrait décrocher la plus prestigieuse des distinctions individuelles avant Kylian Mbappé, un sujet que les deux hommes n’évoquent pas.

« On ne se chambre pas sur ça »

S’il venait à triompher, Ousmane Dembélé deviendrait alors le premier Français à décrocher la plus prestigieuse des distinctions individuelles depuis Karim Benzema en 2022. Le numéro 10 du PSG devancerait alors Kylian Mbappé. De quoi créer un malaise entre les deux hommes ? « Non, non, on n'en a pas parlé, on ne se chambre pas sur ça, affirme Dembélé. Avec Kylian, on s'est toujours dit que remporter des titres collectifs était le plus important si tu veux gagner le Ballon d'Or. La clé, c'est d'aller au bout dans les grandes compétitions et de faire une grande saison. Si tu fais ça, tu as la possibilité d'être sacré. On se concentre sur ça, rien de plus ».